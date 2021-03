Lucifer 6, la fine delle riprese si avvicina: le ultime foto dal set con Lesley-Ann Brandt

Si avvicina la fine delle riprese per Lucifer, la serie Netflix con protagonista Tom Ellis tanto amata dal pubblico. E man mano che gli attori dicono addio al set, ci arrivano anche gli ultimi scatti dal dietro le quinte.

Anche un'altra storica serie DC sta per terminare.

Dopo la fine Arrow lo scorso anno, nei prossimi mesi ci dovremo preparare a salutare anche altre due serie dell'Arrowverse, Supergirl e Black Lightning, mentre su una terra parallela (ricordate il cameo di Lucifer in Crisi sulle Terre Infinite?) anche il Re dell'Inferno sta organizzando la sua "festa d'addio".

Sul set di Lucifer, infatti, dove al momento dovrebbero essere in corso le riprese del penultimo episodio, diretto da Kevin Alejandro, per alcuni attori è già arrivata l'ora dei saluti.

"Questo. Dopo la nostra ultima scena insieme come Lucifer e Maze. È viva, sincera e proviene direttamente dal cuore. Grazie @joshstyle e @chrisrafferty per aver catturato questo momento, e grazie @kevinmalejandro per averci dato la libertà di essere presenti. Ma più di ogni altra cosa, grazie @officialtomellis per essere stato proprio lì con me. La tua Mazikeen, per sempre" ha scritto Lesley-Ann Brandt, interprete di Maze, su Instagram.

Le foto mostrano gli ultimi istanti dell'attrice sul set, che faranno sicuramente scenfdere la lacrimuccia ai fan più appassionati.

Intanto, Netflix non ha ancora reso note le date di arrivo della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, come anche della sesta e ultima stagione. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti in merito.