Lucifer 6: un ritorno a sorpresa nelle foto ufficiali della stagione finale

Dopo che Netflix ha svelato la data di uscita di Lucifer 6, ecco arrivare in rete le prime immagini ufficiali dell'attesa sesta e ultima stagione della serie con Tom Ellis, le quali anticipano un importante ritorno a sorpresa.

Come potete vedere nelle foto in calce alla news, nel primo episodio la Chloe di Lauren German si troverà in pericolo, mentre Maze ed Eve (Lesley-Ann Brandt and Inbar Lavi) sembrano più unite che mai, ed Ella (Aimee Garcia) sembra andare particolarmente d'accordo con il detective Carol Corbett (Scott Porter). Ma l'anticipazione più interessante riguarda certamente il ritorno di un personaggio a cui gli spettatori avevano dovuto dire addio nella stagione, ovvero il detective Daniel Espinoza, che nei nuovi episodi farà da mentore ad Amendaiel.

Kevin Alejandro, interprete di Dan, aveva spiegato di aver suggerito agli autori di regalare al personaggio un'importante uscita di scena durante la quinta stagione, pensando che fosse l'ultima. Tuttavia, quando Netflix ha rinnovato la serie per un ulteriore arco narrativo, gli showrunner hanno ideato un modo per farlo tornare nel cast senza rovinare quanto era stato fatto fino a quel momento.

Vi ricordiamo che la stagione finale di Lucifer debutterà su Netflix il prossimo 10 settembre. Intanto, Tom Ellis ha alzato le aspettative per Lucifer 6 con le sue ultime dichiarazioni.