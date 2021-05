Lucifer 6, rivedremo ancora QUEL personaggio? Risponde il suo interprete

La seconda parte di Lucifer 5 è appena approdata su Netflix e sono stati moltissimi i colpi di scena per questo finale di stagione a dir poco clamoroso. Intanto, i fan della serie con Tom Ellis sono già curiosissimi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi e soprattutto di scoprire quale sarà il destino di alcuni personaggi.

In particolare nel corso delle battute finali di Lucifer 5B abbiamo assistito alla morte di Dan Espinoza per mano delle macchinazioni di Micheal, ma il suo interprete Kevin Alejandro ha voluto rassicurare i telespettatori, sottolineando che ci sarà ancora spazio per il detective del LAPD, anche se non proprio nel modo in cui ci aspettiamo.

"Sicuramente non sarà l'ultimo episodio che vedrete di Dan. Potrebbe sicuramente tornare attraverso dei flashback. Sono stato un po' sul set della sesta stagione, quindi tornerà...ma non nel modo in cui tutti pensano che tornerà".

Tuttavia insomma, rivedremo Dan nella stagione 6 di Lucifer, e chiaramente il suo senso di colpa sarà ben tangibile anche nei prossimi episodi.

"Il problema principale del senso di colpa è che non c'è davvero nessuno che può aiutarti", ha detto Alejandro. "Devi aiutarti. Penso che molto di ciò che accade con Dan sia davvero perso introspettivamente dentro di sé mentre cerca di capire i suoi demoni, per così dire, e perché le cose gli sono accadute in quel modo e perché tutto è successo così bruscamente . Questo è quello che vedrete. Scoprirà che non c'è altro aiuto se non quello che lui può dare a se stesso, fondamentalmente".

Avete già un'idea per la stagione finale di Lucifer? Diteci nei commenti cosa vi aspettate dagli episodi conclusivi.