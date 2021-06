Lucifer 6, gli showrunner confermano un atteso ritorno: 'Non poteva finire così!'

Dopo la pubblicazione su Netflix della stagione 5B di Lucifer, i fan sono già proiettati verso la sesta stagione, che segnerà la fine della serie con Tom Ellis. L'ultima tornata di episodi ha rivelato al pubblico uno scioccante colpo di scena, e in una recente intervista gli showrunner hanno parlato di cosa c'è in serbo nel futuro dello show.

Tra le cose che accadranno in Lucifer 6, Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno confermato il ritorno del detective Dan Espinoza. Lo abbiamo visto morire nella stagione 5B, ma dopo le anticipazioni dell'attore Kevin Alejandro è arrivata anche la conferma degli showrunner.

"Sapevamo che non avremmo potuto fare un'altra stagione senza il nostro Detective Douche, quindi sì, abbiamo trovato una storia per lui che adoriamo" hanno spiegato a TVLine. "Ed è uno di quegli esempi in cui a volte ti dipingi in un angolo, e poi trovi qualcosa di molto più divertente e soddisfacente. Nel tentativo di trovare una via d'uscita, trovi qualcosa che non avresti mai fatto o a cui non avresti mai pensato prima."

Modrovich e Henderson hanno anche anticipato l'arrivo di un personaggio completamente nuovo, che il pubblico non ha mai visto, nella stagione 6 di Lucifer.

Per quanto riguarda il cliffhanger con cui la quinta stagione è terminata, con il personaggio di Tom Ellis trasformatosi nella nuova incarnazione di Dio, la promessa degli showrunner è invece questa: "È sempre il suo peggior nemico, quindi non sarà una strada facile. Mettiamola così."