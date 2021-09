Lucifer 6, l'ultima stagione da oggi su Netflix: tutto quello che c'è da sapere

Stamattina, venerdì 10 settembre, debutta su Netflix la sesta e ultima stagione di Lucifer. Al contrario delle volte precedenti, il nuovo arco narrativo è composta da 10 episodi tutti già disponibili per la visione in streaming.

Nella quinta stagione abbiamo assistito agli sforzi di Michael per primeggiare sul fratello, fino ad arrivare alla resa dei conti in cui Lucifer ha dimostrato di essere il vero erede al trono di Dio, grazie non solo alla sua volontà ma anche al suo lodevole spirito di sacrificio.

La co-showrunner Ildy Modrovich ha anticipato che Lucifer 6 affronterà tematiche attuali e molto vicine al cuore degli spettatori (soprattutto americani) come la violenza della polizia e la giustizia sociale. Uno degli episodio sarà infatti dedicato al Black Lives Matter, con l'intenzione di scuotere le coscienze degli spettatori "in modo razionale e non retorico".

Per quanto riguarda il cast, oltre al protagonista Tom Ellis faranno ritorno anche Lauren German, Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia e Lesley-Ann Brandt. Si parla anche di un possibile ritorno di Inbar Lavi nei panni di Eve e Dennis Haysbert nel ruolo di Dio, ma al momento si tratta di pure speculazioni.

Prima di lasciarvi ai nuovi episodi della serie, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su Lucifer 6.