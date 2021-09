Lucifer 6, svelato il finale esteso della serie! Ecco il video di QUELLA scena

La co-showrunner Ildy Modrovich ha rivelato di recente cosa è cambiato dal finale originale di Lucifer, e ora l'autrice ha deciso di pubblicare in rete un video dietro le quinte che mostra Tom Ellis e Lauren German mentre provano una versione estesa della scena conclusiva.

"Allerta spoiler in arrivo! Dopo la nostra adorabile chiacchierata con John Siuntres per il suo podcast Word Balloon, alcune persone ci hanno chiesto se avessimo quel finale esteso di cui abbiamo parlato. Così... ho dissotterrato le prove", ha scritto Modrovich nel post che potete trovare in calce alla news.

L'ultimo episodio di Lucifer, lo ricordiamo, si conclude con il protagonista che diventa un terapeuta ispirato dalla sua amica mortale Linda Martin, con Chloe che si presenta alla sua porta e si dice pronta a stare al suo fianco in questa nuova avventura. La puntata in questione finisce con i Deckerstar che si baciano in silenzio, ma grazie a questo nuovo video scopriamo che in origine Chloe sarebbe dovuta apparire anche seduta di fronte a due pazienti di Lucifer insieme al compagno.

Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato il tanto atteso finale della serie Netflix? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Lucifer 6.