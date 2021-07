Lucifer 6, Tom Ellis aumenta l'hype per l'ultima stagione: 'Sono in arrivo grandi cose'

Lo scorso maggio è approdata su Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, la popolare serie Netflix con protagonista Tom Ellis, che con la sesta stagione arriverà anche a conclusione. Ma ci aspettano davvero grandi cose, stando a quanto affermato dallo stesso attore...

La quinta stagione di Lucifer si è appena conclusa, regalandoci un ">finale di stagione davvero eclatante per la serie Netflix, e conquistando i primi posti delle classifiche degli ascolti, superando in alcune occasioni anche titoli come Raya e L'Ultimo Drago e Sweet Tooth.

Ora però i fan dello show dovranno attendere probabilmente fino al Comic-Con@Home per scoprire quando Lucifer farà ritorno sulla piattaforma streaming con i suoi ultimi episodi, e magari anche per un primo assaggio di ciò che verrà con immagini e teaser ufficiali.

Per fortuna, l'evento virtuale si terrà questo fine settimana, e non è escluso che l'ultimo post Instagram di Tom Ellis possa far riferimento proprio al panel dedicato a Lucifer quando anticipa che "Sono in arrivo grandi cose" nel suo ultimo post Instagram (che trovate in calce alla notizia).

Per ora, dunque, è difficile dire quando avremo modo di scoprire come finirà l'avventura del Re dell'Inferno (anche se ci sono buone possibilità che la sesta stagione esca verso metà 2022), ma tra poche ore forse sapremo qualcosa di più

E voi, quanto hype avete per la sesta e ultima stagione di Lucifer? Fateci sapere nei commenti.