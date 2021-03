Lucifer 6, Tom Ellis in lacrime per l'ultima stagione: scoprite perché

Le riprese della sesta e ultima stagione di Lucifer sono ancora in corso, ma già il cast è vicino a conoscere il finale. Questo è facilmente intuibili da un tweet con cui il co-sceneggiatore della serie Joe Henderson ha svelato che gli ultimi episodi saranno particolarmente emozionanti.

In realtà saranno così emozionanti che la semplice lettura della sceneggiatura ha fatto piangere il protagonista Tom Ellis e l'intera troupe. Ci vorrà ancora tempo per osservare la sesta stagione dato che ancora su Netflix deve arrivare la seconda parte della quinta stagione, ma quantomeno sappiamo che l'ultima stagione sarà incredibile dal punto di vista delle emozioni.

Queste la parole del tweet, che potete leggere in calce all'articolo, di Joe Henderson:

"Oggi c'è stato il penultimo tavolo di lettura di Lucifer. Se ci siamo emozionati così tanto oggi, non oso immaginare quanto piangerò quando leggeremo l'ultimo episodio".

Il tweet è stato ricondiviso da Tom Ellis il quale ha risposto:

"In realtà avevo qualcosa nell'occhio. Onesto".

Ovviamente non sappiamo cosa potremo aspettarci dal finale di Lucifer, ma indubbiamente è qualcosa che lascerà il segno e forse nemmeno così tanto positivo. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

Intanto, Netflix non ha ancora reso note le date di arrivo della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, come anche della sesta e ultima stagione. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti in merito.