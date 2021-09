Lucifer 6, Tom Ellis e Lauren German presentano la stagione finale: "Un momento catartico"

Sono disponibili da venerdì 10 settembre gli episodi della sesta e ultima stagione di Lucifer, e siamo certi che in molti abbiano già iniziato un furioso binge watching su Netflix. Tom Ellis e Lauren German hanno presentato a Comingsoon i nuovi episodi, raccontando anche la loro preparazione alle riprese e l'approccio al set.

Il video dell'intervista è visibile anche all'interno della notizia. Presentando Lucifer 6 Lauren German, dopo aver promesso momenti strazianti per Chloe, ha spiegato:

"Abbiamo girato la stagione 5 come se fosse l'ultima, e aver saputo di poterne girare ancora un'altra è stata come la ciliegina sulla torta, per così dire". Sulla trama della stagione 6 di Lucifer, Lauren German ha aggiunto che "da quando ho realizzato qual è l'arco narrativo dell'ultima stagione l'ho subito amato. Gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro, e anche Tom, che è molto coinvolto nella stanza degli scrittori."

Tom Ellis, da parte sua, ha ricordato: "Le riprese della stagione 6 sono iniziate praticamente subito dopo la fine di quelle della stagione 5, così eravamo già mentalmente concentrati e focalizzati. Conosciamo ormai così bene i personaggi di Lucifer che interpretarli è come rientrare nella loro pelle". Più che della sua preparazione alle riprese, il protagonista ha parlato della preparazione all'idea della fine dello show: "Eravamo emotivamente pronti per questo?" ha aggiunto. "La stagione 6 è diventata un processo catartico per dire addio: è stato difficile, ma anche confortante."