Lucifer 6 ufficiale: ecco i dettagli sulla produzione della nuova stagione

La sesta stagione di Lucifer si farà: è questa la notizia che ha acceso l'entusiasmo dei fan, che non hanno mai smesso di credere nella serie nonostante le incognite che ne hanno accompagnato la produzione.

Una doppia gioia, visto che il carismatico Lucifer Morningstar di Tom Ellis sta per tornare con la quinta stagione. Iniziare la visione dei nuovi episodi sapendo che la serie non sarà troncata a tradimento è sempre qualcosa di rassicurante per gli appassionati di serie tv. Eppure i cuori dei fan in questione hanno saltato qualche battito in più di un'occasione.

Lo show avrebbe dovuto chiudere i battenti dopo la terza stagione, ad esempio, ma fortunatamente le questioni contrattuali sono state risolte. Rimanevano però molti dubbi sul futuro della serie, visto che secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero state delle tensioni tra Tom Ellis e la produzione. Per approfondire vi rimandiamo al video in alto e al canale You Tube di Everyeye Plus, ricordandovi di iscrivervi e di farci sapere con un commento se siete felici per questo rinnovo.

Prima che le riprese si fermassero i due protagonisti della serie hanno fatto in tempo a scattare una foto a tema Lucifer, che non ha mancato di suscitare curiosità tra gli appassionati per l'idilliaca ambientazione che potrebbe essere presente nella quinta stagione.