Lucifer 6, ultima prova costumi per Lesley-Ann Brandt: 'Emozionante a dir poco'

I fan di Lucifer attendono sempre gli episodi finali della quinta stagione, mentre è già in fase di produzione la stagione 6, che concluderà lo show. Nei giorni scorsi Lesley-Ann Brandt, che interpreta il demone Mazikeen, ha preso parte alla sua ultima prova dei costumi di scena, e ha celebrato il momento con un post su Instagram.

Come si può vedere anche in calce alla notizia, l'attrice ha pubblicato una serie di foto in cui indossa gli abiti di Mazikeen, oltre a uno scatto in compagnia delle costumiste. "Oggi siamo state colte di sorpresa" ha scritto Lesley-Ann Brandt nella didascalia. "La mia ultima prova del guardaroba... in assoluto. Dire che è stato emozionante sarebbe un eufemismo. Queste due donne sono state determinanti nell'aiutarmi a creare questo personaggio, raccontando la sua storia attraverso i suoi vestiti. Agata e Sabrina, grazie. E una menzione speciale a Michelle per essersi presa cura di me sul set. Mi mancherà lei e mi mancherà questo."

Secondo Joe Henderson, co-showrunner di Lucifer, Maze "è rimasta con una ferita aperta alla fine della quarta stagione. Finalmente aveva trovato l'amore, e poi il suo cuore si è spezzato. Gran parte della quinta stagione è su di lei che fa i conti con il rifiuto."

Nei giorni scorsi, intanto, Tom Ellis è finito nella bufera per una gaffe sull'Italia. Abbiamo anche scoperto che il penultimo episodio di Lucifer sarà diretto da Kevin Alejandro.