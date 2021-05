Lucifer: alcune supposizioni che abbiamo carpito dal trailer della Stagione 5

Lucifer 5 ha debuttato lo scorso 21 agosto, ma sono stati resi disponibili solo i primi otto episodi: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla trama della seconda parte della quinta stagione, anche detta 5B, in arrivo su Netflix a maggio 2021.

Mancano ancora tanti punti da affrontare, considerando anche che ci sarà una sesta e ultima stagione e quindi la seconda parte della quinta dovrà preparare i fan alla fine dell'amata serie. Tra gli interrogativi principali che dovrà risolvere c'è l'arrivo di Dio sulla Terra: il creatore di tutte le cose, infatti, si è sentito in dovere di intervenire per interrompere uno scontro celestiale.

Proprio nell'ultima puntata della prima parte, Amenadiel con l'aiuto di Michael, dimostra la sua paura più grande ovvero il futuro di Charlie che sembra essere un mortale. Questo costringe l'angelo a bloccare il tempo, ma non riesce poi a sbloccarlo. Per questo motivo interviene Lucifer che cerca di sbloccare la situazione anche per concludere il confronto con Chloe.

Michael, però, è intento a mantenere critica la situazione e questo dà vita alla lotta tra i fratelli con tanto di partecipazione di Maze in aiuto a Michael dopo essersi sentita tradita da Lucifer. La trama della 5B, quindi, approfondirà la relazione tra il Padre e i suoi figli, oltre che chiarire le malvagie intenzioni di Michael dato che ha un piano ben preciso e diabolico.

Nei nuovi episodi, quindi, conosceremo meglio il gemello e scopriremo cosa ha in mente. Nel trailer, però, è possibile osservare come Lucifer non sia felice dell'arrivo del padre e come quest'ultimo sia intenzionato a ritirarsi. Chi prenderà il suo posto?

Due personaggi, poi, inizieranno un percorso di terapia sicuramente con Linda e questi potrebbero essere proprio il protagonista e il suo gemello nemico. Nella seconda parte della quinta stagione di Lucifer ci aspettiamo anche che il protagonista possa riappianare i sentimenti per Chloe, sempre che qualcuno non metta loro i bastoni tra le ruote, e che venga spiegato come mai il Diavolo abbia perso e poi riconquistato il proprio potere e soprattutto l’invulnerabilità in presenza della detective.

Infine, spazio anche per Linda e Maze che dovranno affrontare il proprio passato. La dottoressa Martin potrebbe ritrovarsi nuovamente faccia a faccia con la figlia abbandonata tanti anni prima e il demone potrebbe finalmente trovare la pace. Rivedremo, però, anche Eve quindi sarà curioso scoprire in che modo parteciperà alla storia. Non si deve, poi, dimenticare che manca ancora un episodio musical, durante il quale, a quanto pare, i nostri protagonisti si lanceranno in coreografie e performance canore a causa dello zampino di Dio.

