Lucifer, Masters of the Universe: Revelation: ecco i panel Netflix al Comic-Con 2021

Mentre Marvel e DC hanno deciso di non partecipare al Comic-Con 2021, l'edizione virtuale della celebre kermesse non sarà certo priva di attrattive: tra i suoi partecipanti, infatti, ci saranno anche i grandi titoli di Netflix come Lucifer e Masters of the Universe: Revelation.

"Quest'estate, nessuno andrà al Comic-Con. Esatto, nessuno... Perché il Comic-Con è ovunque! Netflix porterà le vostre star e serie preferite direttamente a casa vostra, perciò tenetevi pronti!" recita la voce narrante nel nuovo teaser condiviso da Netflix per l'edizione 2021 del Comic-Con di San Diego.

Quest'estate, come anche quella precedente, l'evento più atteso dell'estate sarà nuovamente in forma virtuale, ma non mancheranno grandi nomi a renderla indimenticabile.

E se nelle scorse ore abbiamo scoperto i panel di AMC con tutto l'universo di The Walking Dead, quest'oggi vediamo cosa avrà da offrirci la piattaforma di streaming Netflix.

"Indossate il vostro cosplay più comodo per il Comic-Con perché siamo diretti al #ComicConAtHome! Date un'occhiata a questi imminenti panel di LUCIFER, ARMY OF THIEVES, MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION, THE FEAR STREET TRILOGY e THE LAST MERCENARY!" leggiamo infatti su Twitter.

Ecco allora come si presenta il calendario Netflix per il Comic-Con@Home 2021.

Masters of the Universe: Revelation

Venerdì 23 luglio 12:00 pm PT

Fear Street

Venerdì 23 luglio 4:00 pm PT

The Last Mercenary

Sabato 24 luglio 3:00 pm PT

Lucifer

Sabato 24 luglio 5:00 pm PT

Army of Thieves

Domenica 25 luglio 2:00 pm PT