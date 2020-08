Lucifer: arrivano le prime anticipazioni sulla stagione 5, cosa ci aspetta?

Il colpo di scena sbandierato nel trailer di Lucifer non sarà l'unico: ci attenderanno altre sorprese all'interno della quinta stagione in arrivo su Netflix.

Alcuni fortunati giornalisti americani hanno potuto già mettere le mani sui nuovi episodi, e hanno voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito. Ovviamente c'è un girone infernale apposito per chi elargisce spoiler su Lucifer, per cui si sono mantenuti sul vago, indicando in generale l'atmosfera che si respirerà in alcuni punti chiave.

Il primo episodio, ad esempio, vedrà il protagonista sfoggiare le abilità da detective apprese nel suo viaggio all'inferno, aiutando Chloe a risolvere un caso. La quinta puntata viene invece descritta come una delle migliori di tutta la stagione (saranno otto in tutto), ricca di emozioni drammatiche: molti personaggi troveranno probabilmente una conclusione dopo anni e anni, e ciò non mancherà di far scendere qualche lacrima agli spettatori.

Anche il terzo episodio si preannuncia geniale per la trovata ironica messa in campo: l'omicidio al centro della trama avrà luogo sul set di una serie Warner Bros. (una delle case produttrici dietro alla serie). Un tocco meta-cinematografico che non guasta mai.

In conclusione, sapevamo già che il quarto episodio sarà caratterizzato da tinte noir, e sarà ambientato nella Los Angeles degli anni '40, all'interno di una storia raccontata dallo stesso Lucifer. Vi ricordiamo che la prima infornata di episodi uscirà il 21 agosto su Netflix e per un veloce ripasso vi rimandiamo al video riassunto di Lucifer 4.