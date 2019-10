Lucifer, Arrow, I Simpson e tutte le altre serie in onda questa settimana su Mediaset

Gli appassionati delle serie TV potranno trovare all'interno del palinsesto di Mediaset di questa settimana molti dei loro show preferiti come la terza stagione di Arrow, la decima di The Big Bang Theory o la seconda di Lucifer.

Mentre si susseguono le notizie relative alla futura e conclusiva stagione di Lucifer, come quella che fa riferimento a un episodio che richiama Beetlejuice o quella che sembra suggerire una rivelazione in Lucifer, gli appassionati della serie con protagonista Tom Ellis potranno ingannare l'attesa vedendo (o rivedendo) la seconda stagione in onda su Italia 1.

Ma non sono Lucifer, ecco tutte le serie TV che vi consigliamo di visionare questa settimana all'interno del palinsesto di mediaset.

I Simpson

La bizzarra famiglia Simpson torna con il consueto appuntamento dal lunedì al venerdì su Italia 1, con tre episodi in onda alle 13:45, alle 14:10 e alle 14:35. Di questa ventesima stagione vi segnaliamo uno degli episodi in onda venerdì e intitolato Waverly Hills 9021 - d'oh dove assisteremo alla clamorosa decisione di Marge di togliere i figli dalla scuola pubblica per poterli iscrivere in una nuova situata in una zona meno disagiata.

Arrow

In attesa dell'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite che coinvolgerà la totalità delle serie TV di Casa DC, Canale 20 trasmetterà gli episodi della terza stagione di Arrow. In onda dal lunedì al venerdì, con due appuntamenti fissati per le 17:16 e le 18:07, ritroveremo Stephen Amell nei panni di Oliver Queen intento a continuare l'addestramento con Laurel e a fronteggiare la Lega degli Assassini che rischia di scombussolare la vita degli abitanti di Starling City.

Lucifer

Ed eccoci con una delle serie TV più attese dai fan e che ha rischiato la chiusura definitiva prima di ottenere una nuova e conclusiva stagione che sarà disponibile all'interno della piattaforma streaming di Netflix. La seconda stagione presente su Italia 1 mostrerà due episodi che saranno trasmessi sabato alle 14:15 e e alle 15:13. Il secondo di essi, intitolato Viaggio a Pugnalandia, sarà caratterizzata da un evento molto particolare: qualcuno ha commesso degli omicidi e l'arma del delitto risulta essere la spada di Azrael.

The Big Bang Theory

La celebre sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady è presente anche questa settimana con un consistente numero di episodi suddivisi tra il pomeriggio di Italia 1 e la sera in prima serata su Italia 2. Su Italia 1 saranno disponibili gli episodi della decima stagione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:01 e 15:26, mentre su Italia 2 saranno presenti ben quattro episodi, la domenica, a partire dalle 21:19 fino alle 23:07. Tra di essi vi segnaliamo l'episodio conclusivo della domenica sera intitolato Il corollario del rivestimento raccapricciante dove potremo assistere all'ennesimo ed esilarante scontro tra Sheldon e l'attore Will Wheaton.

Friends

Concludiamo l'appuntamento settimanale delle serie TV con uno dei prodotti televisivi più amati e conosciuti: Friends. Anche questa volta la sitcom che ha lanciato la carriera artistica di Jennifer Aniston sarà presente con otto episodi della quinta stagione che vi terranno piacevolmente impegnati per tutta la domenica pomeriggio a partire dalle 14:17 fino alle 18:04 all'interno della programmazione di Italia 2. Tra gli episodi vi segnaliamo quello in onda alle 16:39 intitolato Il ricordo di un giorno di festa ambientato durante la cena del Ringraziamento.

Questi erano gli appuntamenti con le serie TV presenti questa settimana su Mediaset. Avete intenzione di guardare una di queste? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.