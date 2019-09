Lucifer, Arrow, The Big Bang Theory e tutte le altre serie in onda sui canali Mediaset

Anche questa settimana il palinsesto di Mediaset sarà ricco di serie TV come la quinta stagione di Arrow, la seconda di Lucifer e non mancherà anche un ritorno al passato grazie alla presenza della storica sit-com Friends.

L'elenco completo delle serie TV che abbiamo scelto dalla programmazione di Mediaset comprende anche I Simpson e The Flash. Assisteremo, infatti, alle peripezie della famiglia gialla più famosa d'america durante le stagioni ventitré e ventisei, mentre la serie con protagonista Grant Gustin ci mostrerà gli eventi della quarta stagione.

Arrow

La serie DC - che per l'ottava e conclusiva stagione potrà contare sul ritorno di un personaggio della prima stagione - torna questa settimana con due appuntamenti fissi dal lunedì al venerdì. Su Canale 20 saranno trasmessi gli episodi della seconda stagione in onda alle 12:28 e alle 13:36 (con qualche leggera variazione tra un episodio e l'altro) e la sera alle 17:30 e 18:24. Tra di essi segnaliamo Raggio di esplosione dove il nostra protagonista Oliver Queen si ritroverà ad affrontare il pericoloso terrorista Sharapnel.

Su Italia 2 sarà invece trasmessa la quinta stagione, anch'essa da lunedì a venerdì, alle 09:00 e alle 09:50. Tra gli episodi che troverete questa settimana segnaliamo Bratva in cui tutto il team dovrà impegnarsi per rintracciare Walker, fuggito in territorio russo con l'obiettivo di vedere delle testate nucleari.

I Simpson

La celebre serie ideata da Matt Groening sarà trasmessa da lunedì e venerdì alle 13:45 e alle 14:08. Da mercoledì terminerà la ventitreesima stagione e avrà invece inizio la ventiseiesima. Nell'episodio che sarà trasmesso giovedì 12 settembre e intitolato Coverart vedremo una nuova rock band prendere forma a Springfield. Difatti Homer, Marge, il reverendo Lovejoy, il dottor Hibbert e Kirk decidono di unirsi per dare vita a un gruppo musicale.

The Big Bang Theory

La sit-com nerd ideata da Chuck Lorre e Bill Prady è quella con la presenza più massiccia all'interno del palinsesto di Mediaset. Sono presenti due appuntamenti fissi, uno dal lunedì al venerdì e un altro la domenica. Su Italia 1, da lunedì a venerdì, alle 15:23 ci sarà la nona stagione. Tra gli episodi più bizzarri segnaliamo L'osservazione dell'appuntamento misterioso - in onda giovedì - in cui Sheldon decide di mettere un annuncio per cercare una fidanzata dopo che ha visto Amy scambiarsi un bacio con un altra persona.

Mentre la domenica su Italia 2 saranno trasmessi ben quattro episodi - dalle 21:10 alle 23:24 - della seconda stagione e tra di essi sarà presente La capacità materna in cui Leonard riceverà la visita della propria madre, evento che lo porterà a riconsiderare la sua relazione con Penny.

Lucifer

La foto del cast della sesta stagione avrà sicuramente reso felici i fan dalla serie che il prossimo sabato potranno tornare a rivedere Lucifer grazie alla seconda stagione che sarà trasmessa su Italia 1 alle 14:16 e alle 15:13. I due episodi sono Le cose si mettono bene Lucifer e Le bugie hanno le gambe, sebbene nude, corte. Nel primo vedremo Maze sulle tracce di un misterioso assassino; mentre nel secondo Lucifer sospetta che una madre abbia ucciso il proprio figlio.

The Flash

Torneremo ad ammirare le gesta di Barry Allen nella terza e quarta stagione di The Flash in programma su Italia 2, dal lunedì al venerdì con due episodi alle 16:15 e 17:08. Tra di essi vi segnaliamo il primo della quarta stagione che sarà trasmesso giovedì 12 settembre e intitolato La rinascita di Flash, dove ritroviamo Central City in pieno stato d'allarme e ciò spingerà Iris a fare una scelta disperata per sventare i pericoli.

Friends

Concludiamo la carrellata di serie TV con una maratona di ben otto episodi di Friends. Dalle 14:35 alle 18:15 tutti gli appassionati della storica sitcom potranno vedere la terza stagione di cui segnaliamo La coppa Gellar, dove Ross e Monica, durante il giorno del Ringraziamento, decidono di organizzare una partita di football con gli altri ragazzi. Chi vince avrà il diritto di possedere la celebre Coppa Geller.

Cosa ne pensate di queste serie TV trasmesse all'interno della programmazione di Mediaset?