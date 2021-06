Lucifer, ascolti alle stelle per la stagione 5: ecco i dettagli

Secondo quanto riportano i dati Nielsen, Lucifer ha fatto registrare numeri davvero incredibili nel suo debutto della quinta stagione. La serie capitanata da Tom Ellis ha accumulato 1,3 miliardi di minuti di visione nella settimana del 24 maggio, secondo quanto riportano le classifiche SVOD di Nielsen. Numeri davvero incredibili.

E la seconda metà della quinta stagione di Lucifer non è stata presentata in anteprima fino al 28 maggio, quindi quei dati non tengono conto nemmeno degli altri episodi messi in onda successivamente. Un ottimo inizio per la serie con Tom Ellis.



Lucifer si conferma uno degli show maggiormente apprezzati dagli utenti streaming di Netflix, sia in Italia che nel resto del mondo.

Pochi altri show hanno dimostrato tanta regolarità nei dati di ascolto come la trasposizione televisiva dell'omonimo fumetto pubblicato dalla casa editrice Vertigo e scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman. La quinta stagione di Lucifer comprende diverse scene clamorose, come vi abbiamo raccontato.

Protagonista assoluto dello show è Tom Ellis nei panni del Diavolo, dotato di abilità sovrumane, tra le quali spicca il potere di indurre una persona a confessare i propri desideri più profondi.



Su Everyeye trovate la recensione completa della serie Lucifer, disponibile nella libreria di Netflix. Nel cast principale dello show Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside e Lesley-Ann Brandt.