Lucifer: L'attrice Aimee Garcia al lavoro su un fumetto di supereroi

La stagione 6 di Lucifer concluderà definitivamente le vicende del personaggio interpretato da Tom Ellis, nel frattempo l'attrice Aimee Garcia ha anticipato di aver scritto un numero di un fumetto dedicato ad un famoso supereroe.

L'interprete di Ella Lopez ha partecipato a StageIt, rispondendo alle numerose domande dei fan sulla sua carriera e sui suoi prossimi impegni, che riguardano in particolare il mondo dei fumetti. Ecco le dichiarazioni condivise da Aimee Garcia: "Sto scrivendo tanto, ho lavorato per Dungeons and Dragons, sono Garcia e Mendez perché ho scritto insieme al mio agente, ho anche collaborato al fumetto di GLOW e sono molto entusiasta per questo. Inoltre e non so se è uno spoiler, potrei essere al lavoro su una storia incentrata su un supereroe che ho qui vicino a me. Cosa ne pensate? Vi ho appena dato un piccolo indizio. Comunque sto scrivendo tanto".

L'attrice non ha rivelato il nome del protagonista del fumetto, nonostante questo i fan potranno trovare un riferimento ad Ella Lopez presente in Lucifer: "Vi ricordate la foto di Ella con gli occhiali, potrei aver creato nel fumetto un personaggio di origini ispaniche e che porta quegli occhiali". Non resta che aspettare per scoprire l'identità del supereroe, nel frattempo vi segnaliamo la nuova foto scattata sul set di Lucifer 6.