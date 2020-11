Lucifer, gli auguri di DB Woodside a Tom Ellis: 'Buon compleanno, bel diavolo!'

Il 17 novembre Tom Ellis, protagonista di Lucifer, ha festeggiato il quarantaduesimo compleanno, ricevendo sui social messaggi di auguri da amici, colleghi e fan. Anche DB Woodside, che nella serie Netflix interpreta Amenadiel, ha condiviso un post su Instagram, pubblicando una foto in cui i due sono abbracciati.

L'immagine si può vedere anche in calce alla notizia. "Caro Tom Ellis, che anno è stato" scrive nel post DB Woodside. "Anche se sarebbe facile lusingarti con commenti sulla tua straordinaria recitazione o sul fantastico fisico che continui a costruirti, sono molto colpito da Tom, l'essere umano, e da tutto ciò che fai per rendere il mondo un posto migliore. Ciò che hai creato con #BlackFolx e l'istruzione che fornisce a molti è profondamente importante e stimolante. Grazie per tutto quello che fai, sono fortunato a condividere così tanti giorni con te. Auguro tutto il meglio a te, a Meaghan Oppenheimer e ai bambini oggi e ogni giorno. Buon compleanno, bel diavolo!"

Mentre si attende la pubblicazione su Netflix della seconda metà della stagione 5 di Lucifer, con un finale che si preannuncia fantastico, è già iniziata la produzione della sesta, che segnerà anche la conclusione dello show. Negli ultimi giorni è stato pubblicato un indizio che ha intrigato i fan, e recentemente lo stesso DB Woodside ha anticipato la presenza di una misteriosa guest star. "La scorsa settimana, Tom Ellis, Lauren German, io e un attore che non sono ancora libero di identificare, abbiamo preso parte a una scena che diventerà una delle scene più divertenti di sempre di Lucifer. Aspettate e vedrete."