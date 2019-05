Lucifer: gli autori escludono episodi bonus per la Stagione 4

I fan più affezionati di Lucifer ricorderanno che, in passato, la serie ha proposto degli episodi bonus al termine della stagione corrente. È avvenuto con la Season 3, prima della cancellazione da parte di Fox e del conseguente acquisto di Netflix. Questa volta, però, sembra che i fan dovranno rassegnarsi all'idea di puntate aggiuntive.

Ai tempi della Stagione 3, infatti, Lucifer ricevette ben due episodi bonus, ambientati dopo il season finale di quell'anno. Alcuni fan si chiedono, ultimamente, se sarà così anche per la Stagione 4, ma sembra che la nuova produzione (Netflix, dall'estate del 2018 in seguito alla campagna #SaveLucifer) non abbia intenzione di realizzare puntate del genere.

A confermarlo è stata Ildy Modrovich, co-sceneggiatrice della serie. Leggiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di TV Line.

"Abbiamo discusso a lungo sull'idea di inserire episodi bonus nella Stagione 4, ma alla fine abbiamo convenuto che sarebbero stati più uno stratagemma volto ad allungare il brodo. L'episodio 'C'era una volta' (ovvero il secondo bonus della Stagione 3, trasmesso in Italia l'11 febbraio 2019 ndr) si posiziona benissimo così com'è, come se fosse la calma prima della tempesta, una digressione simpatica. 'Abbasso la normalità' (il primo dei due bonus della Season 3 ndr), ambientato dopo il colpo di scena su Chloe, si colloca bene nonostante ignori il finale stesso di stagione".

Insomma, nonostante in passato gli sceneggiatori abbiano trovato dei buoni escamotage per introdurre gli episodi bonus, sembra che questa volta i presupposti per del materiale aggiuntivo non esistano. A questo punto, stando ai membri dello staff, i fan dovrebbero al più presto reclamare la Stagione 5 di Lucifer!