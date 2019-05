Lucifer: gli autori hanno in mente 'idee folli' per la Stagione 5

Ci sarà una Stagione 5 di Lucifer? Tom Ellis, attore protagonista dello show, spera fortemente di sì, e allo stesso modo gli autori della serie, i quali (a quanto pare) progettano di fare le cose in grande. Leggiamo le dichiarazioni dei producer.

Nel corso di un'intervista, rilasciata ai microfoni di Entertainment Weekly, gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno parlato di un'eventuale, prossima stagione di Lucifer, non ancora annunciata da parte di Netflix.

"Abbiamo tante idee in cantiere, e una in particolare riguarda la produzione di una meravigliosa, meravigliosa quinta stagione. Abbiamo impiegato un po' di tempo per capire in che modo realizzare una nuova season. Abbiamo già in mente persino la prima scena, che è una delle idee migliori che abbiamo avuto di recente.

Stiamo provando a intraprendere un direzione differente. Se il pubblico prova a speculare su qualcosa, proviamo a capovolgere le cose finché possiamo, proviamo a uscire dagli schemi, così nessuno finirà per annoiarsi.

Abbiamo un'idea. Un'idea che, in fase di scrittura, ci ha lasciati spiazzati, del tipo 'Oh mio dio, ma è folle!". In seguito, più ne parlavamo, più quest'idea si sviluppava, e diventava brillante"

Al momento la quarta stagione di Lucifer è disponibile su Netflix, ma ancora non abbiamo ufficialità sulla produzione di nuovi episodi. Una cosa, però, è certa: il finale farà discutere.