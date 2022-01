Lucifer batte Squid Game: è la serie più vista del 2021 negli USA secondo Nielsen!

Secondo l'analisi di Nielsen, Luca è il film più visto del 2021 negli Stati Uniti, mentre nella classifica delle serie vince Lucifer, che si è conclusa con la sua sesta stagione su Netflix quest'anno.

Si tratta di una sorpresa, perché eravamo tutti al corrente degli incredibili numeri di Squid Game, e sicuramente ci si aspettava di vedere la serie coreana in cima. Tuttavia bisogna chiarire subito che Lucifer è la serie più guardata nella sua interezza. Parliamo dunque di 93 episodi, che hanno totalizzato ben 18,3 miliardi di minuti di streaming nel corso dell'anno, che vanno invece messi in relazione agli appena 9 episodi di Squid Game, che hanno raggiunto i 16,4 miliardi.

Sicuramente è un grande successo per la serie prodotta dalla Warner Bros Television, che ha rischiato di chiudere più di una volta: per fortuna Netflix ne ha fiutato il successo e l'ha acquistata. Bisogna ricordare, però, che se noi parliamo di un prodotto Netflix, non è così per tutti: infatti nel Regno Unito Lucifer è di proprietà di Amazon Prime, come succede per i non originali che vengono venduti alle piattaforme.

In ogni caso, andando oltre Lucifer, parliamo di un grande successo per il colosso dello streaming, che nella classifica Nielsen occupa quasi tutti e quindici i posti con i suoi show. Fatta eccezione per tre serie: The Handmaid's Tale di Hulu, Ted Lasso di Apple TV+ e Wandavision di Disney+. Guardate con noi la classifica completa!

1 - Lucifer

2 - Squid Game

3 - Great British Baking Show

4 - Virgin River

5 - Bridgerton

6 - You

7 - Cobra Kai

8 - The Crown

9 - Longmire

10 - The Handmaid's Tale

11 - Outer Banks

12 - Ted Lasso

13 - Maid

14 - WandaVision

15 - The Witcher