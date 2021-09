Lucifer, Brianna Hildebrand tornerebbe in uno spin-off della serie

Venerdì su Netflix sono stati pubblicati gli episodi della sesta e ultima stagione di Lucifer, lo show con protagonista Tom Ellis. La serie ha chiuso i battenti ma nel caso gli autori siano intenzionati a proseguire le narrazioni legate a Lucifer, Brianna Hildebrand, interprete di Rory, sarebbe aperta a tornare in uno spin-off.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Lucifer 6. Lucifer proseguirà con un film? Tom Ellis e Lauren German hanno un'idea chiara su questo punto.



"Wow, non ci ho pensato. Sarebbe davvero divertente però" ha dichiarato l'attrice, unitasi alla serie soltanto nell'ultima stagione, con il ruolo a sorpresa della figlia di Chloe e Lucifer.

Nella stagione 6, Rory torna dal futuro per uccidere suo padre, per averla lasciata a causa di motivi inspiegabili quando era ancora bambina.

"Sarei sicuramente disposta a farlo. Mi è davvero piaciuto essere la figlia di Lucifer, è stato davvero divertente" ha dichiarato Hildebrand.

L'attrice ha raccontato di aver sentito la pressione del ruolo:"Si, è stato stressante per me. Ho avuto molti incontri con il co-showrunner, molti incontri con i registi, soprattutto perché si era al culmine del COVID. Allora non c'erano i vaccini, tutti erano ancora molto diffidenti. Anche adesso le persone lo sono, ma all'epoca era davvero intenso. Inizialmente abbiamo dovuto cambiare l'ordine delle riprese degli episodi, quindi ho pensato che sarei stata in grado di rilassarmi, e all'improvviso eravamo nel mezzo della stagione e non sapevo cosa stesse succedendo, ero così stressata. [...] La pressione era piuttosto intensa; è stata una sfida ma anche divertente".



