Lucifer e La Casa di Carta superate da Clickbait: ecco la lista delle serie tv più viste

Sono stati diffusi i dati della classifica Nielsen per il periodo che va dal 6 al 12 settembre e con grande sorpresa, Clickbait è risultata la serie tv con il maggior numero di minuti di visualizzazioni, superando la concorrenza di serie cult come La Casa di Carta e Lucifer.

Nella settimana indicata, Clickbait ha raggiunto 1,1 miliardi di minuti di visualizzazione totali, mentre Lucifer ha totalizzato solo (si fa per dire) 1,05 miliardi. Una disparità che sicuramente dipende dal numero di episodi presenti sulla piattaforma streaming. Lucifer, che è iniziato su Fox prima di diventare un originale Netflix, ha 93 episodi disponibili per lo streaming. Clickbait, la miniserie approdata in streaming lo scorso agosto, ne ha solo otto. Una serie con un minor numero di episodi può essere naturalmente vista più velocemente nella sua interezza.

A destare ancora più scalpore è la posizione occupata da La Casa di Carta in questa particolare classifica. La serie spagnola si posiziona infatti solo al nono posto, scalzata addirittura da serie di lungo corso come NCIS, Grey's Anatomy e Criminal Minds.

Naturalmente la classifica Nielsen non tiene conto del successo globale di Squid Game, la serie coreana approdata sulla piattaforma streaming solo lo scorso 17 settembre. Intanto vi ricordiamo che Netflix ha deciso di aumentare i prezzi in Italia. A vostro avviso un catalogo tanto ricco giustifica un simile rincaro? Fateci sapere cosa ne pensate nell'apposita sezione dedicata ai commenti.