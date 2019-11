Lucifer: il cast festeggia l'ultima lettura del copione in costume da Halloween

La serie TV con protagonista Tom Ellis ha stupito tutti suoi fan in seguito all'annuncio che la stagione finale di Lucifer sarà divisa in due parti. Nel frattempo si avvicina la fine delle riprese, come si può vedere dalla foto scattata durante l'ultima lettura del copione.

Nel tweet condiviso dal produttore dello show e presente in calce alla notizia, gli attori hanno deciso di festeggiare Halloween sfoggiando diversi e originali costumi, così tra acchiappa fantasmi, alieni e gatti della giungla, gli interpreti hanno provato per l'ultima volta le loro battute, prima di dare il via alle riprese per la conclusione delle vicende del personaggio interpretato da Tom Ellis.

Come saprete inoltre la stagione conclusiva sarà piena di sorprese per gli appassionati: una di queste è una puntata che sarà interamente girata in stile musical e completamente in bianco e nero, in cui tutto il cast dello show darà prova delle loro abilità canore.

Sembra quindi che l'unica cosa che rimane da scoprire è la data in cui le ultime puntate della serie, che racconta la storia del sovrano dell'Inferno, saranno aggiunge al catalogo di Netflix, in attesa di notizie da parte del colosso dello streaming statunitense, vi lasciamo con la prima foto dell'episodio musical presente in Lucifer 5.