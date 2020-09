Lucifer e Cobra Kai le serie del momento: dominio assoluto tra i più visti di Netflix

Da diversi mesi Netflix permette di scoprire i film o le serie TV più visualizzati nel proprio paese, per poter dare uno sguardo alle tendenze e scoprire i prodotti più popolari trasmessi dal colosso dello streaming. Ecco la top 10 dei contenuti più visti in Italia. Piccolo spoiler: sarà una classifica "infuocata".

Al primo posto troviamo. È senza dubbio un momento magico per la serie, che nel 2018 era arrivata a un passo dalla cancellazione. Grazie allo sforzo prodotto da Netflix per acquistarla e distribuirla sulla sua piattaforma streaming,. E non solo: di recente, Lucifer è stato rinnovato per una sesta stagione , che sarà quella conclusiva. In Italia, il diavolo più sexy della televisione ha sempre avuto degli ascolti elevati dal suo debutto su Netflix. I primi otto episodi della quinta stagione sono stati pubblicati il 21 agosto, accolti favorevolmente dal pubblico e riscuotendo un enorme successo. Tanto da essergli valso la top della. Un'estate senza dubbio rovente.

Al secondo posto un'altra delle sorprese degli ultimi tempi, Cobra Kai. La serie, sequel spirituale dell'originale Karate Kid, ha una storia per certi versi simile a quella di Lucifer: la prime due stagioni sono state ordinate da YouTube Premium, ma nel 2020 viene acquistata da Netflix, che si occuperà della distribuzione della terza stagione, in arrivo nel 2021. Per diverse settimane, Cobra Kai è stata la serie più popolare di Netflix Italia, in grado di scalzare prodotti più altisonanti come The Umbrella Academy o la ormai non più recente, ma pur sempre popolare, Vis a Vis.

Vediamo ora nel dettaglio la classifica completa:

1. Lucifer

2. Cobra Kai

3. Vis a Vis

4. The Umbrella Academy

5. La Partita

6. Origini Segrete

7. I Puffi 2

8. Un Weekend da Bamboccioni 2

9. Trinkets

10. Venom

Avete già visto i primi otto episodi della quinta stagione di Lucifer? Fatecelo sapere nei commenti!

Se non vedete l'ora di continuare la visione dello show diabolico targato Netflix, qui potrete trovare tutte le informazioni sulla seconda parte di Lucifer 5.