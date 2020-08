Lucifer, ecco come è nato il personaggio di Michael

Uno degli elementi che ha notevolmente caratterizzato questa prima parte della quinta stagione di Lucifer, è stata la presenza di Micheal. Gli showrunner della serie in una recente intervista hanno svelato la genesi del personaggio e, hanno rivelato quanto sia stato fondamentale l'apporto di Tom Ellis.

A detta di Ildy Modrovich per dare vita a Michael, "Tom [Ellis] si è seduto con noi pretendendo di sapere chi fosse davvero Michael. Volevamo che fosse esattamente l'opposto di Lucifer, ma per alcune ragioni ben definite. Volevamo che ci fosse un motivo per cui fosse così. Abbiamo iniziato lì, con la sua personalità, e i tratti fisici e tutto il resto è arrivato dopo".

É chiaro a tutti fin da subito che Michael ha un problemino alla spalla destra e, tutti si domandano da cosa dipenda. Quando deve prendere le sembianze di Lucifer, cerca di raddrizzarla il più possibile. Lo showrunner a riguardo ha detto: "Scopriremo nella seconda parte di stagione le ragioni di quell'infortunio e, esploreremo il tutto molto in profondità".

Passando agli aspetti più fini e sottili della performance di Ellis, Henderson ha detto: "Quello che mi piace è che Tom è apparentemente così disinvolto come Lucifer, quando in realtà c'è un sacco di lavoro dietro. Per Michael vale lo stesso. In questo caso facciamo sicuramente più caso alle sue grandissime abilità. E poiché gli spettatori di lunga data possono darlo per scontato, sono entusiasta che alle persone venga ricordato quanto sia difficile, cosa fa e quanto semplice lo fa sembrare".



Come già rivrelato dagli showrunner, la seconda parte di Lucifer sarà più emozionante di quanto possiate immaginare e sono già iniziati i lavori per Lucifer 6. In attesa di scoprire cosa accadrà, fateci sapere nei commenti cosa pensate di questa prima parte.