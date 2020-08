Lucifer, ecco come il rinnovo della sesta stagione ha modificato i piani degli showrunner

Nonostante il forte desiderio dei fan di nuovi episodi, gli showrunner di Lucifer avevano in mente di chiudere lo show alla quinta stagione. Dunque il rinnovo delle avventure diaboliche per un'ulteriore sesta stagione ha messo un po' in crisi inizialmente gli autori che, avrebbero dovuto modificare i loro piani per la serie.

Durante un'intervista Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno rivelato che nonostante l'annuncio di Lucifer 6, la produzione era intenzionata a mantenere inalterato il contenuto della quinta stagione per non stravolgere del tutto ciò che era stato creato fino a quel momento.

In particolare Henderson ha detto: "Una delle cose importanti che abbiamo detto quando abbiamo accettato la Stagione 6 è che non volevamo cambiare la Stagione 5 perché la amavamo così come era. Quando verrà rilasciata la stagione 5B, penso che la gente vedrà quanto l'intera stagione sia perfetta e come ogni tassello trova il suo posto, un bellissimo puzzle insomma. Lo adoro. Non volevamo cambiare il finale, ma in parte abbiamo dovuto. Abbiamo praticamente interrotto ciò che Ildy stava scrivendo, e abbiamo rallentato queste storie che in qualche modo stavamo accelerando comunque. Noi ci stavamo muovendo molto velocemente su alcune cose e, in un certo senso stavamo riassumendo momenti che sarebbero potuti essere effettivamente storie".

Insomma la quinta stagione si espande solo ulteriormente nella sesta e dunque la direzione che sta prendendo la serie non cambia come rivelato dallo showrunner: "La quinta stagione è esattamente quello che sarebbe sempre stata, eccetto la fine, poiché queste nuove idee che ci sono venute in mente approfondiscono alcune cose. Era davvero importante per noi assicurarci che la quinta stagione avesse una sua storia, e poi sfidare noi stessi a trovare una nuova storia laddove non pensavamo ci fosse".

Gli showrunner hanno poi assicurato che al di là che il secondo blocco di Lucifer 5 sarà eccezionale. Come rivelato da Tom Ellis sappiamo la parte 5B di Lucifer approfondirà le complesse dinamiche familiari solo accennate nelle stagioni precedenti. Dunque non ci resta che attendere.