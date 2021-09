Lucifer, ecco come Supernatural aveva predetto l'arrivo del Diavolo

In Lucifer, Tom Ellis interpreta il protagonista principale, ovvero un diavolo che ha lasciato l'inferno per ottenere un piccolo viaggio di redenzione nella Terra per raggiungere la Città degli Angeli.

Dopo 5 anni, però, l'amatissimo show televisivo nato dalla trasposizione del fumetto omonimo, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman, sta per giungere al termine. Tuttavia sapevate che in qualche modo un altro show di grande successo, ovvero Supernatural, aveva predetto l'arrivo della serie televisiva?

Supernatural, infatti, aveva già accolto Lucifer nel mondo terrestre con uno scherzo. In "Il diavolo nei dettagli", episodio 10 dell'undicesima stagione di Supernatural, Lucifer (interpretato da Mark Pellegrino) ha scherzato sul fatto che se fosse mai uscito dalla sua gabbia all'inferno, si sarebbe trasferito a Los Angeles per risolvere i crimini. I fan della serie di Eric Kripke potrebbero essere rimasti sorpresi quando proprio cinque giorni dopo la messa in onda di questo episodio di Supernatural, è arrivato anche il primo episodio di Lucifer su Fox e ha mostrato il demone protagonista (interpretato qui da Tom Ellis) compiere esattamente la stessa scelta.

Casualità o qualcosa di già programmato? Vi lasciamo con la nostra recensione di Lucifer 6 e la spiegazione del finale di Lucifer.