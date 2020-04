Lucifer vi consiglia di restare a casa: ecco una foto inedita dalla quinta stagione

Dopo un video incentrato sul backstage di Lucifer, torniamo a dare uno sguardo alla quinta stagione grazie ad un'interessante immagine in anteprima, che ha anche il pregio di esortare i fan a mantenere le distanze in questo periodo di isolamento.

L'immagine ritrae Lucifer mentre cammina in un corridoio infernale, e sul pavimento si possono leggere le parole "Restate a casa". Sicuramente riuscirà a convincere anche i più ostinati a rispettare le regole imposte da gran parte dei governi.

Ciò che è interessante notare è però la scenografia rappresentata, poiché lo scatto è in realtà un fotomontaggio creato ad hoc da Joshua Coleman, costumista di Lucifer e amico del protagonista Tom Ellis. Coleman ha spiegato di aver sovrapposto due immagini promozionali per realizzarlo: la prima raffigurava la porta e l'altra le pareti decorate con le catene.

Non sappiamo ancora quasi nulla su come sarà rappresentato il regno di Lucifer, dato che le location non sono ancora state svelate ma, sebbene sia una rielaborazione grafica, è probabile che il paesaggio in questione non si discosti tanto dall'aspetto delle nuove ambientazioni. Per saperne di più dovremo aspettare la ripresa dei lavori, visto che attualmente Lucifer è stato messo in pausa. Per quanto riguarda il futuro della serie, i rumor riguardanti l'insoddisfazione di Tom Ellis ci preannunciano che la sesta stagione potrebbe essere cancellata.