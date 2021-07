Lucifer continua a dominare le classifiche di ascolti, anche meglio di Raya e Sweet Tooth

La quinta stagione di Lucifer continua a garantire il primo posto nella classifica degli ascolti settimanali secondo Nielsen alla serie tv Netflix con protagonista Tom Ellis.

A maggio su Netflix è finalmente arrivata la quinta stagione di Lucifer, che come sempre ci ha regalato dei clamorosi colpi di scena.

Ma colpo di scena probabilmente non è il fatto che è ancora una volta il Re dell'Inferno a trionfare nelle classifiche degli ascolti.

Secondo i dati Nielsen, infatti, non solo Lucifer ha dominato la settimana del 24 maggio, ma anche quella successiva (31 maggio - 6 giugno) lo ha visto al primo posto con più di 1.8 miliardi di minuti di visualizzazioni, con un incremento del 40% rispetto alla settimana precedente.

Nella fascia dai 18 ai 34 anni, quella che forma più di 1/3 dei suoi spettatori, Lucifer tende a conquistare maggiormente il pubblico femminile.

Intanto, al secondo posto della classifica si posizione il film Disney Raya e l'ultimo drago, con 1.1 miliardi di minuti di visualizzazioni. Al terzo e al quarto posto, invece, altre due produzioni Netflix, Sweet Tooth e Dirty John.

Qui di seguito trovate la classifica degli ascolti misurati da Nielsen per la settimana 31 maggio - 6 giugno per quanto riguarda i servizi streaming Netflix, Hulu, Disney+ e Amazon Prime Video in territorio americano.