Lucifer, cosa accadrà nella stagione 6? Rispondono gli showrunner

La seconda parte della stagione 5 di Lucifer è stata finalmente rilasciata su Netflix. Molti sono ancora i punti interrogativi dopo quell'inatteso cliffhanger e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi.

A questa domanda hanno provato a rispondere gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich, anticipando che il personaggio interpretato da Tom Ellis naturalmente andrà incontro ad un irreversibile cambiamento e che inoltre, tra il finale della stagione 5B di Lucifer e l'inizio della sesta stagione, ci sarà un notevole salto temporale. Inoltre i due, hanno precisato che i prossimi episodi, ci daranno una visione più intimistica dei personaggi.

"Ogni stagione abbiamo cercato di esplorare un nuovo problema per Lucifer, un nuovo capitolo, in ogni stagione compie passi da gigante emotivamente", ha detto Modrovich a Variety. "Quando ci è stata offerta, generosamente, la sesta stagione, abbiamo trovato una storia, un capitolo finale che abbiamo capito di dover esplorare. E questo ha conseguenze ed effetti su Lucifer e Chloe. in una relazione, non è come una volta che, diciamo, ti sposi, e poi basta e vissero felici e contenti! Ci sono cose che ti vengono lanciate e ostacoli e molto altro da superare, che influenzano anche le tue relazioni".

Un'altra grande sorpresa nella stagione 5B di Lucifer è stata la morte di Dan Espinoza, ma Henderson e Modrovich hanno rivelato che la storia di Dan non è ancora del tutto finita.



"Sembra un viaggio", ha detto Henderson. "Penso di poter dire con certezza che Dan Espinoza è uno dei nostri personaggi preferiti da torturare, e avere la possibilità di farlo per un po' più a lungo è stato un piacere".

Cosa vi aspettate dalla stagione 6? Fatecelo sapere nella sezione commenti.