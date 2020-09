Lucifer, cosa farà Tom Ellis dopo la fine della serie? 'Voglio sorprendervi!'

Mentre stanno per iniziare le riprese della sesta stagione di Lucifer, su Neflix è disponibile la prima parte della stagione 5. Lo show si sta avviando alla sua conclusione, ed è quindi naturale per i fan chiedersi cosa ne sarà dei protagonisti, a cominciare ovviamente da Tom Ellis.

L'attore, come è giusto che sia, sta già pensando al futuro della sua carriera, come ha raccontato recentemente a Square Mile. "Mi sto per ritrovare in quel territorio in cui tutti si aspettano qualcosa da me subito" ha detto. "E mi piacerebbe sorprenderli e fare qualcosa di completamente diverso. Questo è sempre stato il processo di pensiero."

In effetti, la versatilità di Tom Ellis è evidente, basti pensare a due personaggi come il romantico Gary Preston della sitcom Miranda e il Signore Oscuro in Lucifer. Non sappiamo se l'attore abbia già un altro progetto tra le mani, ma siamo pronti a scommettere che il suo prossimo personaggio si discosterà parecchio dalle atmosfere della fortunata serie Netflix.

Nella seconda parte della quinta stagione, intanto, Lucifer Morningstar affronterà il suo gemello Michael, interpretato anch'egli da Tom Ellis. Non si sa ancora con certezza la data di uscita dei nuovi episodi, ma l'attore spera che siano disponibili entro la fine del 2020. "Spero sia tutto pronto, immagino, più o meno per il periodo natalizio, o nei primi giorni dell'anno nuovo."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al teaser dell'episodio musicale di Lucifer 5.