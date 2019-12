E se Lucifer avesse davvero un suo spin-off con Constantine?

Nelle prime tre delle cinque parti in cui è strutturato il crossover Crisi sulle Terre Infinite abbiamo visto quasi ogni personaggio popolare nella storia delle serie TV della DC. Un cameo tra i più memorabili è stato senza dubbio quello di Tom Ellis della serie Netflix Lucifer, apparso nell'episodio di The Flash.

Tra il personaggio interpretato da Tom Ellis e John Constantine (Matt Ryan) sembra ci sia ancora qualcosa da dire, e un ipotetico sviluppo di una trama che coinvolga ancora in qualche modo i due sarebbe davvero gradito al pubblico. Ne ha parlato recentemente in un'intervista a Entertainment Weekly Joe Henderson, co-showrunner di Lucifer, scherzando su uno spin-off crossover e riconoscendo che il merito della chimica tra Lucifer e Constantine è del team creativo di The Flash.

"Ho dei pensieri" ha detto Henderson. "Penso sia stato un lavoro meraviglioso, sanno come scrivere su Lucifer perché Lauren Certo guarda lo show e ne è fan, e il risultato è stato adorabile."

Se i fan sono stati sorpresi e contenti di vedere Lucifer nell'Arrowverse, Henderson ha raccontato di aver cercato di coinvolgere il personaggio di Tom Ellis da quando ha saputo del crossover. "Un anno fa, quando è stato annunciato Crisi sulle Terre Infinite, ho chiamato un dirigente DC e ho detto: se ci sono terre infinite, significa che Lucifer è in una di esse. Non so se ci avessero già pensato, non l'ho ancora chiesto a Marc Guggenheim. Non so se è nato prima l'uovo o la gallina, ma di certo era qualcosa che volevo fare e non riesco a credere che l'abbiamo fatto davvero."

In conclusione, è stato un episodio isolato o potrebbe ripetersi? "Ho delle teorie" ha scherzato lo showrunner riferendosi alla relazione tra Lucifer e Constantine, "e dovremmo esplorarle nello spin-off" ha aggiunto con una risata. Inutile dire che al momento non è previsto nessuno spin-off, ma sperare non costa nulla.

In attesa dei due episodi finali, facciamo un'analisi delle prime tre parti di Crisi sulle Terre Infinite.