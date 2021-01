Lucifer, i dettagli sulla scena di sesso della stagione 5: è stata trattata come uno stunt

Durante una recente intervista con Assignment X, lo sceneggiatore e produttore Mike Costa ha parlato dell'importante scena di sesso arrivata durante la prima metà della quinta stagione di Lucifer.

La scena in questione ha coinvolto il protagonista Lucifer Morningstar (Tom Ellis) e Chloe Decker (Lauren German), coppia conosciuta comunemente dai fan come "Deckerstar", e stando a Costa "è stata certamente una delle scene per cui abbiamo discusso di più. Prima di tutto per il modo in cui volevamo presentarla al pubblico, e per cosa avrebbe significato. Ma anche per fare in modo di mettere gli attori a loro agio."

"Essendo fisiche, queste scene di sesso non sono così diverse dalle scene piene di acrobazie complicate, perché si tratta di attori che interagiscono tra loro e bisogna assicurarsi che siano il più a loro agio e al sicuro possibile" ha spiegato l'autore.

Per questo motivo, la scena ha richiesto un grande lavoro di preparazione: "Non abbiamo lasciato tutto al caso dicendo semplicemente 'Andate!'. Abbiamo pensato ad ogni singola mossa, trattandola come un vero e proprio stunt. In ogni momento, Tom e Lauren sapevano esattamente cosa stava accadendo, chi avrebbe dovuto fare cose, e dove era piazzata la camera. È stata coreografata attentamente per molte ragioni diverse."

"Ed è la giusta cosa da fare quando giri una scena di questo tipo" ha aggiunto Costa.



Nel frattempo, restiamo in attesa di conoscere la data di uscita della seconda parte di Lucifer 5 su Netflix.