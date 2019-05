Lucifer: il diavolo non si può nascondere nel nuovo poster della quarta stagione

In seguito ad una richiesta esplicita da parte dei fan di tutto il mondo la serie Lucifer è risorta lo scorso anno grazie a Netflix e ora gli appassionati potranno gustarsi gli episodi della quarta stagione dello show con protagonista Tom Ellis. Sul web nel frattempo Netflix ha diffuso un nuovo poster dello show, sul quale campeggia Lucifer.

Nell'immagine il diavolo è in compagnia della partner detective Chloe Decker, interpretata da Lauren German. La coppia riuscirà ad ottenere la felicità tanto agognata?

Lucifer è la trasposizione tv dell'omonimo fumetto con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario del fumetto Sandman di Neil Gaiman. Lo show è prodotto da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television.



Il primo trailer di Lucifer è stato pubblicato lo scorso 25 aprile, mostrando diverse sequenze della quarta stagione che si appresta a debuttare il prossimo 8 maggio sulla celeberrima piattaforma streaming.

Lucifer racconta la storia del diavolo, il signore degli Inferi, annoiato del suo ruolo di sovrano dell'Ade e deciso ad abbandonare il suo regno per trasferirsi a Los Angeles e aprire un night club, chiamato Lux. Cinque anni dopo, Lucifer incontrerà la bella detective Chloe Decker.

Un primo poster di Lucifer era stato diffuso già nel mese di aprile, per anticipare il conto alla rovescia per l'arrivo della quarta stagione. Tom Ellis sta tornando nelle vesti di Lucifer Morningstar e ora il diavolo non potrà più nascondersi.