Lucifer, c'è un buco di trama riguardante i Nephilim?

La quarta stagione di Lucifer si è conclusa con il protagonista che ha abbracciato la sua vera identità e ha rivendicato il suo trono all'inferno. Gli spettatori speravano che i creatori si sarebbero finalmente concentrati sulla relazione romantica tra Lucifer e la detective Chloe, quindi la svolta è stata davvero una sorpresa.

La quinta stagione si è conclusa da qualche settimana, ma soffermiamoci su un buco di trama riguardante proprio la quarta stagione. Quest'ultima lasciò i fan con molti altri cliffhangers, uno dei quali era il futuro incerto del figlio mezzo angelo e mezzo umano di Amenadiel, Charlie. Alcuni fan, però, hanno sottolineato un enorme buco di trama riguardante proprio l'introduzione di Charlie nello spettacolo.

Nella quarta stagione, dopo che la psicologa di Lucifer, Linda, ha dato alla luce il figlio di Amenadiel, il fratello angelo di Lucifer ha detto che il bambino metà umano e metà angelo non è mai esistito prima di suo figlio. Tuttavia, i fan hanno sottolineato che Lucifer si è effettivamente riferito ai Nephilim nella prima stagione, il che significa che il figlio di Amenadiel non è il primo di questi bambini.

Per gli inesperti, nel cristianesimo si crede che i Nephilim siano la progenie dei figli di Dio e delle figlie degli uomini. I Nephilim sono bambini generati da angeli che sposano donne umane, che alla fine vengono distrutti da Dio e mandati all'Inferno. Sebbene i Nephilim, nella quarta stagione, non erano ancora presenti ufficialmente nello show, Lucifer ha affermato che esistono. Eppure, Amenadiel sembrava inconsapevole di questi bambini e considerando che dovrebbe essere il figlio maggiore di Dio, non ha senso che non sia a conoscenza dei Nephilim.

Secondo i fan, questo è un palese errore nella scrittura dello spettacolo. Amenadiel o è completamente all'oscuro dei Nephilim o se ne è dimenticato, ma sembra improbabile dato che la loro esistenza è abbastanza recente considerando la vita immortale dei protagonisti. Persino Remie, quando si è presentata perché "ha percepito un nuovo celeste" aveva riferito detto che era "il primo dopo millenni", il che contraddice quasi direttamente Amenadiel.

Vi lasciamo con la nostra recensione di Lucifer e 5 dubbi che sono emersi dopo il finale di stagione di Lucifer.