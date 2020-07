Lucifer, quali sono gli episodi più belli della serie con Tom Ellis?

Lucifer è ormai da tempo un vero e proprio fenomeno: la serie con Tom Ellis ha riscosso un successo forse inaspettato nel corso degli anni, guadagnandosi stagione dopo stagione l'affetto incondizionato di una fanbase che sembra non voler smettere di crescere.

A testimonianza di ciò c'è la mobilitazione generale che ebbe luogo quando Netflix sembrava intenzionata a non rinnovare la serie per una prossima stagione: una protesta disperata, quella dei fan, che in tempi neanche troppo lunghi convinse però la produzione ad investire non solo per una quinta stagione, ma addirittura per una sesta.

Gran parte del merito va sicuramente a Tom Ellis: l'attore, che sembra comunque intenzionato a dire addio al personaggio dopo la sesta stagione, si è indubbiamente calato alla perfezione nei panni di Lucifer Morningstar, generando immediatamente empatia negli spettatori nelle vesti di questo Diavolo in crisi con sé stesso e con la sua natura di essere destinato alla malvagità.

Ma questo lo sapete tutti, dunque non resta che passare alla domanda del secolo: quali sono i migliori episodi di Lucifer andati in onda finora? In questo video abbiamo provato a selezionarne alcuni: fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con noi! Di recente abbiamo saputo, intanto, che un attore di Supernatural comparirà in Lucifer nella prossima stagione; vediamo, invece, alcune foto dell'episodio in bianco e nero di Lucifer.