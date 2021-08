Lucifer, un episodio di Supernatural aveva anticipato la serie con Tom Ellis

Supernatural di The CW e Lucifer di Netflix sono tra le serie di maggior successo degli ultimi anni, la prima è terminata dopo 15 stagioni mentre la seconda si concluderà a breve con la sesta ma un indizio del suo debutto potrebbe essere stato incluso nell'undicesima stagione di Supernatural.

Sono due serie molto simili ma contemporaneamente opposte: entrambe esistono in un mondo in cui le figure celesti e infernali delle scritture cristiane visitano la Terra in forma umana, ma nel primo, il diavolo è fermamente un cattivo mentre in Lucifer, è il protagonista imperfetto.



Il cast simile di personaggi, composto da angeli, demoni, Lucifer e Dio, crea temi simili. Supernatural segue i fratelli Sam e Dean (Jensen Ackles e Jared Padalecki ) Winchester mentre viaggiano negli Stati Uniti, a caccia di mostri che mettono in pericolo gli umani; Lucifer segue l’omonimo personaggio interpretato da Tom Ellis, la cui noia lo porta a Los Angeles dove apre un club e diventa consulente in casi di omicidio locali che di solito non sono di origine soprannaturale.



Mentre Lucifer è tecnicamente basato sul personaggio DC Comics nella serie "Sandman" creata da Neil Gaiman, esiste innegabilmente in un mondo post-Supernatural. Lucifer è uscita 11 anni dopo Supernatural che aveva persino fatto riferimento a "Lucifer" giorni prima che il pilot venisse pubblicato.



In Supernatural, Lucifer è una minaccia per Sam e Dean e per l'intera razza umana essendo uno dei villain più potenti dello show. In Lucifer, il personaggio ha in realtà un interesse passeggero nel proteggere gli umani ed è più interessato a perseguire i suoi desideri che a iniziare l'Apocalisse.



Il decimo episodio dell’undicesima stagione di Supernatural, intitolato “Il diavolo nei dettagli”, vede Sam e Dean affrontare la minaccia di Amara, alias la sorella di Dio (Emily Swallow).

Lucifer, interpretato da Mark Pellegrino, è stato rinchiuso all'Inferno alla fine della quinta stagione, ma quando Sam gli chiede cosa farebbe dopo aver ucciso Amara, quest’ultimo risponde: "Mi trasferirò a Los Angeles, andrò a risolvere qualche crimine".



Quell'episodio è uscito il 20 gennaio 2016 in USA e solo cinque giorni dopo, il primo episodio di Lucifer in cui Satana vive a Los Angeles e risolve crimini, è andato in onda su Fox.

Sembra tutto troppo perfetto per essere solo una coincidenza, gli showrunner di Supernatural probabilmente sapevano benissimo cosa stavano facendo. I due spettacoli hanno alcuni legami dietro le quinte: Richard Speight Jr. (Gabriel in "Supernatural") ha diretto episodi di entrambe le serie e alcuni attori sono apparsi in entrambe.

Con quella battuta è stato quasi come se Supernatural accogliesse Lucifer nel loro genere unico di serie tv, con il senno di poi sembra anche una grande investitura e dato il successo ottenuto dalla serie con Tom Ellis possiamo dire che la battuta ha portato anche fortuna.



