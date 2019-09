Lucifer: la foto del cast celebra l'inizio delle riprese della stagione finale

Lucifer si avvia verso la sua conclusione naturale. Dopo essere stata cancellata dalla Fox e poi salvata da Netflix che non solo ha deciso di rinnovarla per una quinta stagione ma ha anche deciso di arricchirla con sei episodi aggiuntivi, la serie muove i suoi passi finali con l'inizio delle riprese, celebrato con una foto.

L'account See What's Next, che è gestito dal colosso di streaming americano, ha pubblicato una foto in cui compaiono diversi membri del cast e del team creativo. Potete vedere l'immagine in calce all'articolo e sarete contenti di sapere che le riprese sono iniziate questo venerdì!



Al momento non si sa molto sull'arco narrativo di questa nuova stagione di Lucifer, reinterpretazione del personaggio biblico nata dalla mente di Neil Gaiman nel capolavoro The Sandman e che poi ha avuto il suo proprio spin-off per la DC Comics e infine anche il suo show televisivo. Però, gli autori avevano delle idee su come sviluppare la storia fin dai tempi della messa in onda sulla Fox e lo showrunner Ildy Modrovich ha dichiarato in passato che puntano a "uscire dagli schemi, così che le persone non si annoino, e nemmeno noi".

Tra le poche informazioni, conosciamo il titolo della première e sappiamo che dovrebbe contenere una delle scene preferite degli autori in tutto lo show.



Manca ancora la data di uscita del finale di Lucifer, ma trovate le prime quattro stagioni su Netflix.