Lucifer, godetevi gli imperdibili bloopers della quarta stagione

La prima parte di Lucifer 5

Nel video di quasi cinque minuti, il cast di Lucifer fa del suo meglio per portare avanti una varietà di situazioni esilaranti e non solo. Durante le riprese qualcuno dimentica le battute, qualcun altro si abbandona a fragorose risate e non mancano errori clamorosi.

Il vero protagonista di questo video che potete vedere di seguito, è però un buffo papero che più di una volta è apparso durante le riprese rubando la scena a Tom Ellis e Lauren German.

In attesa di scoprire quando andrà in onda la seconda parte di Lucifer 5, gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno rivelato succosi particolari su uno degli episodi più attesi, ovvero Bloody Celestial Karaoke Jam. Di tratta per l'appunto di una puntata musicale che gli autori della serie più diabolica di Netflix avrebbero voluto realizzare fin dalla prima stagione ma, non ne hanno mai avuto l'opportunità soprattutto perchè la trama non sembrava permetterlo. Ma la seconda parte di Lucifer 5 invece ha fatto si che questo grande progetto potesse prendere vita.

Intanto gli autori sono già a lavoro su Lucifer 6 che sarà l'ultima stagione della serie. Ne vedremo sicuramente delle belle.