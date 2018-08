Lucifer, Graham McTavish di Preacher si unisce al cast della quarta stagione su Netflix

Lo stiamo ammirando in queste settimane nella terza stagione di Preacher della AMC -in Italia su Amazon Prime Video-, ma come riportata TV Line quest'oggi, Graham McTavish, interprete del Pistolero dannato nella serie con Dominic Cooper, è pronto a redimere la sua anima nella quarta e attesa stagione di Lucifer.

Come sappiamo, dopo la cancellazione dal palinsesto FOX, la serie è stata recuperata da Netflix, che ha deciso di comprarla e produrre una quarta stagione dopo le dure reazioni dei fan dello show, intervenuti in massa via social per chiedere un rinnovo o un ripescaggio in extremis per una serie che a quanto pare è riuscita a costruirsi un fandom decisamente fedele e accanito.



Torneranno ovviamente i protagonisti principali, che sono Tom Ellis, Lauren German e Kevin Alejandro, ma tra le new entry troveremo come già anticipato McTavish, che andrà a interpretare tale Padre Kinley, sacerdote dal cuore tenero che ha a cuore le anime del proprio gregge di fedeli, che tenterà in ogni modo di proteggere dal Principe della Tenebre titolare, Lucifer Mornigstar, il vero Lucifero in carne e ossa che ha abbandonato l'Inferno per dedicarsi a una vita terrestre, tra vizi e virtù.



La quarta stagione di Lucifer sarà composta da 10 episodi -format classico di Netflix- e non 22 come accadeva sulla FOX. La storia si baserà quindi su metà dell'arco narrativo che gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich avevano in mente originariamente per il quarto atto della serie, quindi i piani sono rimasti sostanzialmente invariati, anche se necessariamente diluiti in più stagioni.



Lucifer 4 non ha ancora una data d'uscita.