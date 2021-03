Lucifer: quanto ha guadagnato Tom Ellis, il protagonista dello show? Il suo cachet

La serie TV attualmente tra le mani di Netflix di Lucifer è uno dei prodotti più amati sulla piattaforma streaming, anche merito del suo cast principale, su cui tra tutti spicca il suo bel protagonista, il "diavolo" Lucifer Morningstar Tom Ellis. Vi siete mai chiesti quanto abbia guadagnato l'attore per prendere parte allo show?

Abbiamo già visto insieme come Kevin Alejandro dirigerà il penultimo episodio della sesta e conclusiva stagione di Lucifer, ma oggi vogliamo proprio concentrarci sul 42enne britannico, per scoprire quanti soldi abbia guadagnato per la serie e a quanto ammonti il suo patrimonio.

Quanto guadagna Tom Ellis a episodio?

I numeri dell'attore sono piuttosto imponenti. Ellis, per interpretare il ruolo di Lucifer, percepisce 50.000 dollari a episodio, una cifra non elevatissima se rapportata a quella di suoi altri colleghi; tuttavia, il numero delle puntate della serie (attualmente 67, ma con la seconda parte della quinta stagione arriveranno a 75) porta il suo guadagno per la sola serie incentrata sulle avventure del diavolo a 3.5 milioni di dollari. Mica male.

Qual è il patrimonio di Tom Ellis?

Stando al portale Celebrity Net Worth, il patrimonio dell'attore è ben più elevato, anche grazie alle sue innumerevoli partecipazioni in altri show televisivi o film, ultimo tra i quali è il conosciuto Non è romantico? nel quale ha recitato al fianco di Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Priyanka Chopra, Adam DeVine e la fresca di nomination agli Emmy 2020 Betty Gilpin.

L'ammontare del patrimonio totale di Ellis è di 6 milioni di dollari. Complimenti!

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sul perché Lucifer si concluderà con la sua sesta stagione, la palla passa a voi: vi piace Tom Ellis come attore? Vi convince la sua interpretazione in Lucifer? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!