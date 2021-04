Lucifer, è guerra per il paradiso nel trailer della stagione 5B!

L'abbiamo atteso, l'abbiamo desiderato con tutto il cuore e finalmente ci siamo: Lucifer è tornato. Il personaggio di Tom Ellis è pronto a rifarsi vivo su Netflix con la seconda parte della quinta stagione, con l'hype che non può far altro che aumentare a dismisura in seguito all'uscita del primo trailer ufficiale.

Lo showrunner di Lucifer aveva promesso l'uscita del trailer settimane fa, tenendo i fan di tutto il mondo con il fiato sospeso praticamente per l'intera durata del mese di aprile: un atto di pura malvagità degno (o forse no?) del protagonista dello show, risoltosi però finalmente con il lieto annuncio arrivato in questi ultimi minuti.

Nel filmato che ci presenta questa seconda parte di quinta stagione vediamo finalmente Dio, a quanto pare intenzionato a ritirarsi e ad affidare il ruolo di Onnipotente ad uno dei suoi figli: la guerra che si scatenerà tra Lucifer e Michael sarà dunque senza esclusione di colpi, com'è facile immaginare vista la posta in gioco e come già ci mostrano queste prime immagini dei nuovi episodi.

Il trailer ci ha inoltre svelato la data d'uscita di questa stagione 5B, il cui esordio è dunque previsto per il prossimo 28 maggio! Con quanta trepidazione attendete questa nuova (mezza) stagione dello show targato Netflix e The CW? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, cos'ha detto Joe Henderson sul ruolo di Dio nei nuovi episodi di Lucifer.