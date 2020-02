Lucifer: la prima immagine della quinta stagione mostra un sorprendente ritorno

Entertainment Weekly ha diffuso in esclusiva una prima immagine della quinta e ultima stagione di Lucifer, in cui vedremo tornare un personaggio che pensavamo di non rivedere più. I fan non stanno più nella pelle e per questa ultima stagione c'è già un'enorme attesa.

Entertainment Weekly ha rivelato appunto una prima immagine che ritrae la Eve di Inbar Lavi, che comparirà in qualità di guest star nel corso dei nuovi episodi dello show. Purtroppo, non sono stati rivelati i dettagli di questo sorprendente ritorno del personaggio in scena, ma vi rimandiamo ugualmente alla foto, che potete visualizzare sul sito di EW.

L'attrice ha fatto il suo esordio nella serie nel corso della quarta stagione, che vedeva Eve abbandonare il paradiso per raggiungere il suo ex-ragazzo, Lucifer appunto, che era già in crisi di identità dopo che Chloe (Lauren German) aveva scoperto la verità nei suoi riguardi. In un sorprendente twist, Eve ha finito per sviluppare una connessione romantica con il personaggio di Maze (Lesley-Ann Brandt); tuttavia, dopo aver sconfitto alcuni demoni che avevano tentato di rapire Baby Charlie, Eve si è decisa a lasciare Maze per affrontare un viaggio alla scoperta di se stessa.

"Siamo molto emozionati del ritorno di Inbar", ha commentato gli showrunner della serie Ildy Modrovich e Joe Henderson sempre a EW. "L'ultima volta che l'abbiamo vista, Eve ha spezzato il cuore a Maze. Quindi... una reunion tra il nostro demone preferito e la peccatrice originale sarebbe alquanto infuocata, giusto?".

Un sentiero simile lo sta attraversando anche Chloe, che si è vista sfuggire Lucifer proprio una volta dichiaratogli il proprio amore: "Sono entrambe in lutto, basandoci su quando abbiamo visto al termine della quarta stagione - ha dichiarato Lesley-Ann Brandt - credo stiano imparando qualcosa l'una dall'altra. Maze naturalmente è triste per via di Eve, e sicuramente Lucifer tornerà senza di lei; Chloe ha perso il suo amore. In pratica si stanno rassicurando a vicenda, come fanno i fidanzati".

Lauren German ha quindi aggiunto: "Siamo entrambe col cuore spezzato perché io sento la mancanza di Lucifer e lei non vuole ammetterlo ma Maze ha il cuore infranto per via di Eve. Sta cercando di dimenticarla, quindi attraverseremo una fase di lavoro e feste insieme nel primo episodio".

Qualche settimana fa, intanto, è stato svelato chi interpreterà Dio in Lucifer per questi ultimi episodi; lo showrunner Joe Henderson, invece, ha anticipato qualcosa riguardo la quinta stagione di Lucifer.