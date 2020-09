Lucifer: siete impazienti per la fine della stagione 5? Ecco 7 show per ingannare l'attesa

Netflix ha da poco pubblicato la prima metà della stagione 5 di Lucifer, che i fan hanno divorato in pochissimo tempo. Bisognerà aspettare ancora qualche mese per vedere pubblicati i restanti episodi, ma nel frattempo gli amanti del genere hanno a disposizione una serie di titoli che in qualche modo possono ricordare l'amato show con Tom Ellis.

Il primo suggerimento non può che essere Constantine, che con Lucifer condivide l'appartenenza all'universo DC. I due personaggi si sono anche incontrati nel crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, ed è inutile dire che i fan sperano che l'esperienza si ripeta.

Un'altra serie con atmosfere "alla Lucifer" è Good Omens, adattamento del libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett. Lo show racconta l'improbabile amicizia tra il demone Crowley (David Tennant) e l'angelo Aziraphale (Michael Sheen).

Chi vuole vedere in azione Tom Ellis può scegliere Rush, in cui il nostro interpreta un medico di Los Angeles dedito a una sfrenata vita mondana e a vizi peccaminosi.

Per molti versi vicina a Lucifer è anche la serie Forever, che ha per protagonista Henry Morgan (Ioan Gruffudd), medico legale che ha il dono dell'immortalità. La serie è durata una sola stagione, ma esistono diverse fan fiction che provano a immaginare cosa sarebbe successo dopo.

Infine, altri tre nomi di show che possono servire a ingannare l'attesa: Angel, spin-off di Buffy L'Ammazzavampiri, Sleepy Hollow, che offre horror, homor e romanticismo, e Moonlight, serie CBS diventata un piccolo culto tra i fan.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al teaser dell'episodio musicale di Lucifer 5, che promette di essere davvero spettacolare.