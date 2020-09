Lucifer è inarrestabile: le riprese della stagione 6 inizieranno prima del previsto

Sebbene la prima parte della quinta stagione di Lucifer sia stata appena distribuita, i produttori della serie procedurale sanno che i fan sono impazienti di sapere come andrà a finire. Netflix ha quindi svelato la data d'inizio delle riprese per la stagione 6, che preannuncia grosse novità in arrivo già dai prossimi mesi.

Secondo quanto rivelato da alcune fonti del portale TVLine, salvo imprevisti le riprese della seconda metà della stagione 5 termineranno il 24 settembre e dal giorno immediatamente successivo cast e troupe si lanceranno a capofitto negli episodi conclusivi della serie. Se la produzione dovesse rispettare le tabelle di marcia è quindi probabile che la seconda tranche della stagione 5 arrivi prima di Natale, mentre per gli ultimi capitoli delle avventure di Tom Ellis e Lauren German potremo dover aspettare fino alla prossima estate.

Per non perdere neanche un dettaglio su sviluppi e aggiornamenti dal set della serie Netflix, vi rimandiamo al nostro focus su Lucifer 5 e alle recenti anticipazioni su quello che vedremo nella prossima metà di Lucifer 5. Intanto, fateci sapere se la quinta stagione vi sta entusiasmando quanto le precedenti, cosa pensate della duplice interpretazione di Ellis e, perché no, anche cosa vi aspettate dai prossimi episodi.