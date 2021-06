Lucifer e quell'incredibile colpo di scena: parlano gli showrunner

La seconda parte della stagione 5 di Lucifer è arrivata su Netflix da alcuni giorni ma il clamore intorno alla serie con protagonista Tomm Ellis non accenna ad esaurirsi. Quelli che hanno già trangugiato tutti gli episodi dello show, sanno bene che c'è stato un incredibile colpo di scena e proprio a tal proposito sono intervenuti gli showrunner.

Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno infatti voluto parlare della morte di Dan che ha lasciato senza parole tutti i fan di Lucifer e hanno poi voluto chiarire perché quanto accaduto è stato fondamentale per la storia raccontata nella quinta stagione.

Per quanti avranno già avuto modo di vedere tutta la seconda parte della quinta stagione, è ormai chiaro che l'omicidio del personaggio interpretato da Kevin Alejandro fa parte del piano di Michael per costringere Lucifero a tornare all'inferno in modo che possa assumere il ruolo di Dio. Ma se la morte di Dan non è fosse stata abbastanza tragica per i telespettatori, si viene poi a scoprire che l'agente di polizia è addirittura finito all'inferno. Secondo Henderson, la morte di questo personaggio è un vero e proprio campanello d'allarme per Lucifer che perciò deve rimboccarsi le maniche:

"Volevamo dare una svolta a tuta la storia, uno scossone a Lucifer, volevamo che finalmente si decidesse ad affrontarlo, quindi abbiamo inserito quel senso di ingiustizia, per permettergli di capire che qualcosa deve essere aggiustato".

Lo showrunner ha poi aggiunto: "Dan è all'inferno, e una delle cose che volevamo davvero chiarire nel corso della stagione è che Dan è un ragazzo imperfetto ma buono. Immagino che sia uno dei motivi per cui al pubblico non dispiace vederlo torturato, ed era perfetto per essere il personaggio che muore e va all'inferno. Non è giusto, almeno nella mente di Lucifer. E quello era un pezzo davvero importante della storia che volevamo raccontare, Lucifer sente che il mondo non è giusto. E l'ha sempre sentito dentro se stesso. Per noi era importante raccontarlo".

