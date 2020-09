Lucifer, Kevin Alejandro sul rinnovo: 'Eravamo tutti molto sorpresi'

Mentre aspettiamo di conoscere la data di uscita della seconda parte di Lucifer 5, vi segnaliamo questa intervista a Kevin Alejandro in cui discute delle modifiche fatte agli episodi a causa del rinnovo inaspettato.

L'attore interprete del detective Dan Espinoza ha risposto alle domande dei giornalisti di Metro.co.uk, incentrate principalmente sulle nuove puntate e sulla reazione della produzione al rinnovo dello show per una sesta stagione. Ecco il suo commento: "Tutti quanti abbiamo iniziato a lavorarci sopra credendo che fosse la stagione finale, eravamo arrivati alla penultima puntata. Credevamo che sarebbe finita così. Penso che si capisca dai dialoghi e da quello che accade negli episodi che volevamo chiudere tutte le questioni, tutti volevano concludere le loro vicende. Poi Netflix ha cambiato idea, ci ha colti alla sprovvista".

A questo punto la produzione ha dovuto ideare un modo per far durare le avventure del personaggio interpretato da Tom Ellis ancora per una stagione: "Ovviamente eravamo tutti felici, ma anche sorpresi. Per questo abbiamo dovuto fare dei cambiamenti al finale della quinta stagione, così da avere una stagione perfetta". Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa notizia che rivela qualche dettaglio sulla nascita del personaggio di Michael in Lucifer, il fratello gemello del protagonista.