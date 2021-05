Lucifer, Kevin Alejandro rivela: 'Netflix ci ha rovinato i piani per Dan'

La chiusura della quinta stagione di Lucifer, come tutti ricorderete, avrebbe dovuto coincidere con il finale dell'amatissimo show con Tom Ellis: l'intervento di Netflix ha però scompigliato le carte in tavola, regalando alla serie un ulteriore anno di vita e costringendo gli sceneggiatori a rivedere alcune scelte.

Tra la canzone mancante dall'episodio musical di Lucifer ed altri cambiamenti più o meno importanti, ad esempio, troviamo la scelta di far tornare Dan nei prossimi episodi dello show dopo averlo ucciso nel penultimo episodio della quinta su suggerimento dello stesso Kevin Alejandro.

"Ci approcciammo a quella stagione pensando: 'Chiudiamo alla grande, diamo giustizia a questa storia'. [...] A quel punto gli spettatori stavano cominciando a comprendere Dan, qualcuno cominciava addirittura ad apprezzarlo. Quindi pensai: 'Non sarebbe fantastico se glielo strappassimo via un attimo prima che possano definitivamente innamorarsene?' Perché questo accade nella vita reale. Non so se loro stessero già valutando l'idea, ma furono immediatamente d'accordo" ha raccontato l'attore.

Alejandro ha poi proseguito: "Naturalmente, 3 giorni prima che concludessimo le riprese dell'ultimo episodio, ricevemmo un messaggio da Netflix e ci fu detto di andare avanti per una sesta stagione. Ed io ero tipo: 'Aspettate un attimo! Mi abbiamo appena ucciso!'. Ma Joe e Ildy mi contattarono immediatamente dicendomi: 'Se vuoi fare ancora parte del progetto abbiamo in mente un modo per renderlo possibile, nel pieno rispetto di quanto fatto finora'. Volevo far parte di questa famiglia fino alla fine".

